C’è un incendio al Fisherman’s Wharf, un quartiere turistico di San Francisco

Verso le 4 del mattino di sabato è iniziato un incendio sul Fisherman’s Wharf di San Francisco, in California, un quartiere affacciato sull’oceano molto frequentato da turisti. I vigili del fuoco della città hanno scritto su Twitter che l’incendio è iniziato in un magazzino sul Pier (cioè sul molo) 45, vicino alla Jeremiah O’Brien, una nave utilizzata dagli alleati nello sbarco in Normandia durante la Seconda guerra mondiale.

Verso le 6:30, ora locale, l’incendio era stato contenuto, i muri del magazzino erano crollati, più di 130 vigili del fuoco stavano ancora gettando acqua sulle fiamme e l’aria era piena di fumo; al largo, la guardia costiera assisteva alle operazioni, impedendo ad altre navi di avvicinarsi. La causa dell’incendio non è stata ancora chiarita.

Good morning San Francisco. #SFFD units have been on scene at Pier 45 since 4am this morning working on a 4th alarm #fire. They will be here for a while. Please avoid the area #yoursffd pic.twitter.com/VsslRhCV0Q

— San Francisco Firefighters 798 (@SFFFLocal798) May 23, 2020