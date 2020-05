Un aereo con 107 passeggeri è caduto nei pressi di Karachi, in Pakistan

Un aereo di linea della Pakistan International Airlines (PIA), la compagnia aerea di bandiera del Pakistan, è caduto venerdì mattina nei pressi di Karachi, nel sud del paese. L’aereo, partito da Lahore con 107 persone a bordo (99 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio), è caduto nei pressi di un’area residenziale della città, la più popolosa del paese. A confermare la notizia è stato un portavoce dell’ente che gestisce l’aviazione in Pakistan. Secondo il sito FlightRadar24 l’aereo è un Airbus A320 di 15 anni. Al momento non si hanno maggiori notizie.

Horrible news coming out of Pakistan: A Pakistan International Airlines (PIA) plane has crashed in Karachi. The domestic flight was coming from Lahore & crashed in a residential area near the Karachi airport. 95 people on board as per initial reports pic.twitter.com/63pdKdebS9

Pakistan International Airlines flight #PK8303 from Lahore has crashed during landing in Karachi. The aircraft involved is a 15 year old Airbus A320 with registration AP-BLDhttps://t.co/9UsAUoyUn2

As the flight was tracked with MLAT we only have limited position data. pic.twitter.com/7FWt79V6xs

— Flightradar24 (@flightradar24) May 22, 2020