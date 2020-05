È morto a 77 anni Claudio Ferretti, radiocronista sportivo degli anni Settanta e Ottanta

È morto a 77 anni Claudio Ferretti, giornalista e radiocronista sportivo famoso soprattutto per aver commentato la Serie A e il ciclismo negli anni Settanta e Ottanta sulle trasmissioni radiofoniche della RAI, in particolare Tutto il calcio minuto per minuto. Nato a Roma nel 1943, Ferretti aveva cominciato a lavorare alla RAI negli anni Sessanta, diventandone nel decennio successivo uno dei più noti commentatori radiofonici. A partire dagli anni Ottanta fece anche la televisione, conducendo il TG3 e poi, alla fine degli anni Novanta, Il processo alla tappa. Era figlio di Mario Ferretti, altro grande giornalista sportivo.