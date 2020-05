Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono due: la preoccupazione di amministratori locali e governo che gli assembramenti in strada registrati negli ultimi giorni portino a una maggiore diffusione dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2), e il voto di ieri con il quale il Senato ha respinto le mozioni di sfiducia contro il ministro della Giustizia Bonafede. Repubblica si preoccupa della mancanza di attenzione ai bambini nella fase 2, la Stampa segue le discussioni nel Movimento 5 Stelle sulla proposta del presidente del Consiglio Conte di modificare le norme sugli appalti, e il Manifesto titola sul prestito richiesto da FCA con la garanzia dello stato per sostenere le sue attività in Italia.