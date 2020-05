Cosa sono i libri quando non li teniamo nelle librerie

Forse non vale la pena riordinare la libreria. I libri sugli scaffali sono belli e suggeriscono domande, è vero, ma quelli che escono dal loro sogno verticale acquisiscono vita propria. Un libro sul letto è un compagno discreto, un amante occasionale; un altro, sul comodino, un interlocutore; quello che sta sopra la poltrona, un cuscino per il pisolino; quello che sta da una settimana sul sedile del passeggero, un fedele compagno di viaggio.

Alcuni libri si dimenticano. Si dimenticano in bagno o in cucina per un po’. Vengono rimpiazzati da altri quando alla fine vengono consumati dalla nostra indifferenza. Basta riprendere a saltare tra i loro paragrafi. Quei pochi libri che invece leggiamo, saranno luoghi in cui torneremo sempre.