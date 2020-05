I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni si occupano del fondo per la ripresa per l’economia dei paesi dell’Unione Europea più colpiti dall’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) proposto da Francia e Germania, che la Commissione Europea vorrebbe ampliare ma al quale si oppongono Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca; altri titolano sui dati di ieri di morti e contagiati, risaliti rispetto al giorno precedente, e sulle preoccupazioni degli amministratori locali per gli assembramenti di persone per strada. La Stampa apre sulle possibili modifiche alle norme sugli appalti allo studio da parte del governo, il Sole 24 Ore esamina il decreto “rilancio”, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, Avvenire pubblica un’inchiesta sul mancato soccorso ai migranti nel Mediterraneo da parte della Marina maltese, e Libero, il Dubbio, il Riformista e la Verità seguono le indagini che riguardano membri della magistratura e il voto di oggi in Senato sulle mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Bonafede.