Le squadre di Serie A possono tornare ad allenarsi in gruppo

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha comunicato che il Comitato tecnico scientifico ha approvato il nuovo protocollo presentato dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre di calcio. Nel nuovo protocollo non è più previsto il ritiro di due settimane per tutte le squadre, che invece ogni quattro giorni dovranno effettuare test su tutti i loro giocatori. Se dovesse verificarsi una positività, soltanto il giocatore risultato positivo dovrà essere isolato e non tutta la squadra come previsto inizialmente. Spadafora ha detto anche che giovedì 28 maggio verrà presa una decisione sull’eventuale ripresa del campionato di Serie A.