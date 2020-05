Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono i dati sul primo giorno di riapertura degli esercizi commerciali in tutta Italia e la proposta di Germania e Francia per l’istituzione di un fondo per la ripresa da 500 miliardi di euro che dovrebbe essere gestito dalla Commissione Europea per aiutare l’economia degli stati più colpiti dall’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2). Il Manifesto e il Fatto aprono invece sulla vicenda del prestito chiesto da FCA con la garanzia dello stato per sostenere le attività dell’azienda in Italia.