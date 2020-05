Almeno 11 vigili del fuoco sono rimasti feriti in un’esplosione in centro a Los Angeles

Nella sera di sabato 16 maggio c’è stata una grande esplosione durante l’incendio di un edificio commerciale in una delle zone centrali di Los Angeles, vicino al quartiere di Little Tokyo: almeno 11 dei circa 230 vigili intervenuti per spegnere le fiamme sono rimasti feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo che qualcuno aveva segnalato fuoriuscite di fumo dall’edificio: l’esplosione ha fatto sì che le fiamme si espandessero anche su edifici vicini.

L’edificio in cui è avvenuta l’esplosione è un edificio di dimensioni moderate che ospita un’azienda che distribuisce prodotti per il fumo e il vaping.

Major structure fire downtown LA. Structure Fire; INC#1073; 6:26PM; 327 E Boyd St; https://t.co/uu8N5jLYgg; Downtown; PRELIM: One-story commercial building with smoke showing. Offensive mode. pic.twitter.com/lfunPmrP53 — ????eff ????orell (@JeffGorell) May 17, 2020