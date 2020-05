Tutti i giornali di oggi si occupano dell’accordo raggiunto ieri sera dopo una giornata di discussioni fra governo e regioni sulle regole per la riapertura degli esercizi commerciali a partire da lunedì, contenute in un decreto approvato nella notte dal Consiglio dei ministri che contiene anche la riapertura degli spostamenti fra regioni diverse e con paesi stranieri a partire dal 3 giugno. Il Manifesto apre invece sull’incendio in un’industria chimica a Porto Marghera che ha provocato due feriti gravi, mentre i giornali sportivi seguono le trattative per la modifica del protocollo che dovrebbe consentire la ripresa del campionato di serie A.