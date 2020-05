Le due notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono le norme per le riaperture previste da lunedì prossimo, che dovrebbero essere approvate oggi dal Consiglio dei ministri ma sulle quali alcune regioni già prevedono modifiche, e l’analisi del contenuto del decreto “rilancio”, sul quale la Stampa intervista il segretario del Partito Democratico Zingaretti e Repubblica il ministro dell’Economia Gualtieri, mentre Giornale, Libero e Verità lo criticano. Il Manifesto titola sulla scelta della società farmaceutica francese Sanofi di immettere il vaccino per il coronavirus (SARS-CoV-2) prima sul mercato degli Stati Uniti, quando sarà disponibile, mentre i giornali sportivi titolano sulle critiche di diverse società di serie A al protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre.