Sta bruciando uno stabilimento chimico di Porto Marghera, il comune di Venezia invita a restare a casa

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina attorno alle 10.15 nello stabilimento di prodotti chimici speciali 3V Sigma nell’area del petrolchimico di Porto Marghera: secondo la Prefettura ci sono almeno due feriti, uno dei quali è grave. Nelle municipalità di Marghera e Mestre sono scattate le sirene di allarme per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche. Il Comune di Venezia ha invitato tutti i residenti nel suo territorio — isole comprese — a chiudere porte e finestre e restare a casa fino a nuove comunicazioni: l’invito è stato successivamente esteso a tutti i comuni limitrofi. Otto squadre dei Vigili del fuoco si trovano sul posto per spegnere l’incendio. La conclusione dell’emergenza sarà data alla cittadinanza attraverso un secondo suono delle sirene.

⚠️ #Incendi #Malcontenta ⚠️

AGGIORNAMENTO: in questi minuti sta per partire una telefonata registrata con la voce del sindaco di Venezia, @LuigiBrugnaro, per invitare in via precauzionale la popolazione a restare al chiuso e non aprire le finestre

???? https://t.co/ISftPJifFj pic.twitter.com/oBskM4UuVK

— Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020