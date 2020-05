BuzzFeed News chiuderà le sue edizioni locali in Regno Unito e Australia

Il sito statunitense BuzzFeed News – la sezione di notizie e inchieste del sito BuzzFeed – ha annunciato che chiuderà le sue edizioni locali nel Regno Unito e in Australia. In un comunicato, la società ha detto che «per motivi economici e strategici, ci concentreremo sulle notizie che riguardano gli Stati Uniti durante questo difficile periodo. Pertanto, notificheremo al personale nel Regno Unito e in Australia che non copriremo più le notizie locali in quei paesi». Secondo il Guardian sono in tutto 14 le persone che lavoravano a BuzzFeed News da Regno Unito e Australia che saranno messe in congedo. BuzzFeed News esiste dal 2011, e ha iniziato a occuparsi di Regno Unito e Australia con rispettivamente nel 2013 e nel 2014.

