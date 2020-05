La maggior parte dei giornali di oggi apre sull’ulteriore rinvio dell’approvazione da parte del governo del testo del decreto con gli aiuti economici per contrastare gli effetti dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2), sul quale si discute ancora per l’opposizione del Movimento 5 Stelle alla regolarizzazione dei migranti. Altri giornali si occupano delle attività che potranno riaprire dal prossimo lunedì e della rimozione di alcune restrizioni, mentre il Giornale titola sul riscatto che sarebbe stato pagato per la liberazione di Silvia Romano, e Libero sugli arresti di ieri di 91 persone in un’operazione antimafia.