Il pilota Sebastian Vettel lascerà la Ferrari a fine stagione

Il pilota tedesco Sebastian Vettel lascerà la Ferrari al termine di questa stagione di Formula 1: la notizia è stata annunciata martedì con un comunicato in cui si spiega che la decisione di non rinnovare il contratto di Vettel in scadenza a fine anno è stata presa “congiuntamente” e non per motivi economici.

Vettel, che ha 32 anni, era arrivato alla Ferrari nel 2015 dopo aver vinto per quattro volte il Mondiale di Formula 1 con la Red Bull, ma non è mai riuscito ad ottenere gli stessi successi, per demeriti che secondo molti hanno riguardato anche la stessa Ferrari. In cinque anni ha ottenuto due secondi posti, un terzo posto, un quarto posto e un quinto posto nel Mondiale: nell’ultima stagione, inoltre, Vettel aveva fatto peggio del suo compagno di squadra, il 22enne Charles Leclerc, rimettendo in discussione le gerarchie tra i due piloti.

Il Mondiale 2020 di Formula 1 sarebbe dovuto iniziare il 15 marzo in Australia ma le gare sono state rimandate (e in alcuni casi cancellate) a causa del coronavirus. Per il momento non è stato definito un nuovo calendario.