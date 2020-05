La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sull’accordo raggiunto fra governo e regioni, che lascia alle regioni la scelta sulle aperture degli esercizi commerciali da lunedì prossimo, con la possibilità per il governo di decidere ulteriori restrizioni nel caso che il numero dei contagi cresca nuovamente. Le altre notizie principali sono la discussione nel governo sul decreto con gli aiuti economici per contrastare gli effetti dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2), con la norma sulla regolarizzazione dei migranti sulla quale non si trova ancora un accordo, e la liberazione di Silvia Romano, criticata dal Giornale e da Libero per la sua conversione alla religione islamica.