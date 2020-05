Da martedì la Russia comincerà ad allentare le restrizioni per il coronavirus

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che da martedì in Russia cominceranno ad essere allentate le restrizioni imposte nelle ultime sei settimane per contenere l’epidemia da coronavirus. Putin ha detto che da martedì potranno riprendere tutte le attività economiche, anche se sarà lasciata facoltà alle diverse regioni del paese di stabilire il calendario delle riaperture e un’eventuale prolungamento delle restrizioni.

Lunedì in Russia sono stati confermati 11.656 nuovi casi di coronavirus e il paese è diventato il quarto con più casi al mondo, 221.344 in tutto (più che in Italia). Putin ha tuttavia ricordato le dimensioni del paese – che ha una popolazione di 144 milioni di persone – e le grandi differenze che ci sono tra diverse regioni, aggiungendo che le riaperture saranno graduali.