Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il ritorno in Italia di Silvia Romano dopo la liberazione dai suoi rapitori in Somalia (e la maggior parte dei quotidiani titola sulla sua conversione alla religione islamica) e le anticipazioni sul contenuto del decreto al quale sta lavorando il governo con gli aiuti economici per contrastare le conseguenze dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2). Altri giornali si occupano del confronto fra regioni e governo, che dovrebbero incontrarsi oggi, sulle modalità per le prossime riaperture delle attività ancora bloccate.