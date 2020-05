Elon Musk ha detto che Tesla riavvierà oggi la produzione in California, in violazione delle restrizioni contro il coronavirus

Il CEO di Tesla Elon Musk ha scritto in un tweet che nello stabilimento di Fremont, in California, la produzione ricomincerà oggi, nonostante le restrizioni contro la diffusione del coronavirus in vigore nella contea prevederebbero che resti chiuso.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Musk ha scritto inoltre che andrà di persona nello stabilimento, e che se la polizia dovesse intervenire, chiederà che arrestino solo lui.

Nello stabilimento di Fremont, a sud di San Francisco, lavorano circa 10mila persone: è chiuso dal 23 marzo, in seguito a un’ordinanza del dipartimento per la salute della contea di Alameda.

Sabato 9 maggio, Musk ha presentato un ricorso contro l’ordinanza, sostenendo che le restrizioni della contea di Alameda non possano essere più severe di quelle imposte dal governo dello stato della California: le seconde fanno riferimento alle linee guida federali che considerano “attività essenziale” – e quindi autorizzata – la produzione di automobili.

Yes, California approved, but an unelected county official illegally overrode. Also, all other auto companies in US are approved to resume. Only Tesla has been singled out. This is super messed up! — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Musk ha anche aggiunto che sta valutando di spostare la produzione di Tesla in Texas o in Nevada, e che prenderà la decisione definitiva in base a come verrà trattata la sua azienda nelle prossime settimane.