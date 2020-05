Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, tutte legate all’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2): la discussione sulle prossime riaperture dei negozi per le quali le regioni chiedono al governo un’accelerazione, l’approvazione da parte dell’Eurogruppo della richiesta della Commissione Europea di non applicare condizioni ai prestiti del MES per contrastare le conseguenze economiche dell’epidemia e le divisioni nel governo italiano sull’utilizzo di questi fondi, le polemiche a Milano sulle persone fotografate sui Navigli, le ipotesi sui contenuti del decreto del governo con gli aiuti all’economia, e il decreto con il quale il ministro della Giustizia Bonafede vorrebbe rivedere la concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute per alcuni detenuti.