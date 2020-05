La portavoce del vicepresidente degli Stati Uniti è positiva al coronavirus

Katie Miller, la portavoce del vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, è risultata positiva al test del coronavirus. È il secondo caso di contagio all’interno dello staff della Casa Bianca, dopo quello di un collaboratore di minor grado individuato giovedì. Miller è una delle collaboratrici più vicine a Pence e negli ultimi giorni lo ha accompagnato in viaggi e riunioni. Il marito di Miller, Stephen Miller, è inoltre uno dei principali consulenti della Casa Bianca e ha trascorso molto tempo con il presidente Donald Trump negli ultimi giorni.

Thank you all for your prayers and well wishes. I’m doing well and look forward to getting back to work for the American people. ????????

— Katie Miller (@VPPressSec) May 9, 2020