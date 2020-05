Il campionato di Serie C è stato dichiarato concluso: Monza, Vicenza e Reggina vanno in Serie B

L’assemblea del campionato di Serie C ha deciso di rendere definitiva la sospensione dei tre gironi nazionali, dichiarando quindi conclusa la stagione 2019/20. Monza, Lanerossi Vicenza e Reggina — le squadre in testa ai tre gironi al momento della sospensione — verranno promosse in Serie B, mentre la quarta e ultima promozione verrà stabilita in base alle media punti del campionato (sarà una tra Carpi, Reggiana e Bari). Non ci saranno invece retrocessioni in Serie D.