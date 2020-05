Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulla richiesta delle regioni di anticipare l’apertura dei negozi a lunedì 11 e sulla risposta del governo che invece propone di farli riaprire a partire dal lunedì successivo; altri si occupano del ministro della Giustizia Bonafede e della polemica sui detenuti trasferiti agli arresti domiciliari per motivi di salute, il Manifesto apre sulla lettera con la quale i commissari europei Gentiloni e Dombrovskis annunciano che i prestiti del MES per fronteggiare la crisi per il coronavirus non saranno sottoposti a condizioni, la Stampa intervista Matteo Renzi sull’alleanza di governo, e Avvenire titola sull’accordo fra governo e Conferenza episcopale sulla riapertura alla partecipazione del pubblico alle messe.