Il 19 giugno uscirà un nuovo disco di Bob Dylan, intitolato Rough And Rowdy Ways. Il disco è il 39esimo della sua carriera, nonché il primo a essere pubblicato da quando Dylan ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2016. Prima di questo, l’ultimo disco pubblicato era stato Tempest, del 2012.

Rough And Rowdy Ways è stato anticipato nelle scorse settimane dalla pubblicazione di tre canzoni “Murder Most Foul”, “I Contain Multitudes” e “False Prophet”.