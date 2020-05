Ci sono notizie diverse in apertura sui principali quotidiani di oggi: le discussioni nella maggioranza di governo sulla regolarizzazione dei migranti, la possibilità di accelerare la riapertura dei negozi rispetto alle prime ipotesi annunciate dal presidente del Consiglio Conte, l’annuncio del ministro della Giustizia Bonafede di voler far tornare in carcere i detenuti scarcerati per motivi di salute durante l’emergenza per il coronavirus, e il decreto sugli aiuti economici che non è ancora stato approvato dal governo.