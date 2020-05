I due mesi che sconvolsero la Lombardia: domande e risposte

Il Post sta raccontando questi tempi straordinari come sa: raccogliendo storie, verificando le informazioni e spiegando tutto bene, in modo chiaro e comprensibile. Lunedì, abbiamo pubblicato un articolo a cui avevamo lavorato per settimane, che racconta come sono andate le cose in Lombardia negli ultimi due mesi, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus (potete leggerlo qui in italiano e qui in inglese). L’articolo ha ricevuto molte attenzioni e apprezzamenti, e richieste di approfondimenti ulteriori: venerdì, a partire dalle 17, ne parleremo in diretta streaming, con i suoi autori.

Come tutti gli altri, anche questo articolo del Post è gratuito per tutti. Il lavoro necessario a scriverlo è stato permesso dagli abbonati del Post: che già da oggi possono scrivere nei commenti qui sotto le domande per la diretta di domani; altre le raccoglieremo in diretta, venerdì. Cercheremo di rispondere a tutte, anche a chi vorrà abbonarsi e partecipare alla discussione prima della diretta.

Quando: venerdì alle 17.

Dove: su questa pagina e su Facebook.

Con: Davide Maria De Luca, Elena Zacchetti, Stefano Vizio, Luca Misculin.

Host: Francesco Costa.