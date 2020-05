Un calciatore del Torino è risultato positivo al coronavirus nel corso di un test effettuato in vista della ripresa degli allenamenti

Un calciatore del Torino è risultato positivo al coronavirus in seguito a un test effettuato in vista della ripresa degli allenamenti. Nel comunicato diffuso dalla società, in cui non viene fatto il nome del giocatore, si legge che «nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa una positività al COVID-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato». Finora non erano emersi casi di positività al coronavirus tra i calciatori del Torino.

Al momento la ripresa degli allenamenti della squadra è prevista per venerdì 8 maggio: i giocatori potranno allenarsi però da soli ed eseguendo soltanto lavori individuali, come previsto dalle linee guida del ministero dello Sport.