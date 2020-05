La NASA e Tom Cruise faranno un film a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Jim Bridenstine, amministratore della NASA, l’agenzia spaziale statunitense, ha annunciato che verrà realizzato un film a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) con protagonista l’attore Tom Cruise. Al momento non si sa molto del film, ma secondo il sito Deadline oltre alla NASA parteciperà alla sua realizzazione anche SpaceX, la compagnia spaziale privata di Elon Musk.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020