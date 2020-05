Intel ha comprato l’app per i trasporti pubblici Moovit per 900 milioni di dollari

Intel, una delle più importanti aziende produttrici di microprocessori al mondo, ha acquistato per 900 milioni di dollari (circa 800 milioni di euro) Moovit, la società israeliana dell’omonima app che fornisce indicazioni in tempo reale riguardo ai mezzi di trasporto pubblici. Moovit è stata fondata nel 2012 ed è utilizzata da più di 700 milioni di utenti in oltre 100 paesi.

Intel ha spiegato che l’acquisizione di Moovit servirà a migliorare lo sviluppo di auto a guida autonoma e che l’app verrà integrata con Mobileye, un’azienda che si occupa di automobili a guida autonoma che Intel ha acquistato nel 2017 per 15 miliardi di dollari (quasi 14 miliardi di euro). Oggi, spiega Intel in una nota, «Mobileye è il primo partner di soluzioni per l’automotive che rendono possibile lo sviluppo di sistemi avanzati di guida assistita (ADAS) in circa 70 milioni di veicoli con più di 25 produttori di automobili partner».

– Leggi anche: La Fiat Panda ha 40 anni