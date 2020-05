Tutti i giornali si occupano in apertura dell’avvio da oggi della “fase 2” della gestione dell’emergenza per la pandemia da coronavirus (SARS-CoV-2), con la riapertura di molte aziende e l’allentamento delle limitazioni alla libertà di spostamenti individuali. La Repubblica fa una scelta diversa, titolando sulle accuse del segretario di Stato degli Stati Uniti Pompeo al laboratorio di Wuhan per la diffusione del virus, mentre i giornali sportivi aprono sulla ripresa degli allenamenti individuali in tutti gli sport.