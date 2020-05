Expo 2020 è stata rinviata di un anno a causa del coronavirus

Expo 2020, l’Esposizione universale in programma a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, è stata rinviata di un anno. Il Bureau International des Expositions (BIE), l’organizzazione intergovernativa che sovrintende l’organizzazione delle esposizioni universali, ha deciso che a causa della pandemia da coronavirus Expo 2020 si svolgerà sempre a Dubai ma un anno più tardi, dal primo ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Two-thirds majority of Bureau International des Expositions (BIE) Member States voted in favour of postponing the next World Expo by one year. The global mega event will now run from 1 October 2021 to 31 March 2022. @expo2020dubai

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 4, 2020