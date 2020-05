C’è stata un’esplosione in una palazzina a Marino, vicino a Roma, e c’è almeno un disperso

Poco dopo le 20 a Marino, un comune vicino a Roma, nell’area dei Castelli Romani, c’è stata un’esplosione in una palazzina, probabilmente in seguito a una fuga di gas. Secondo le prime informazioni, nella palazzina abitavano diverse famiglie. Repubblica scrive che «i soccorsi sono sul posto, stanno scavando tra le macerie e hanno estratto tre persone, tra queste anche una bambina, mentre se ne cerca una quarta», e aggiunge che «i feriti sono in buone condizioni».

???? #Marino (RM) #4maggio 19:56, soccorse due donne e una bambina per il crollo parziale di un edificio nel centro storico: #vigilidelfuoco al lavoro con squadre ordinarie, team #usar (Urban Search and Rescue) e cinofili pic.twitter.com/hReZjBNNrN — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 4, 2020