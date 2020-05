Sono stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco al confine tra le due Coree

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati questa notte nella Zona demilitarizzata tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, che ha comunicato la cosa aggiungendo che nessun suo militare è stato ferito. Al momento non è ancora chiaro il motivo degli spari, anche se sembra che i soldati sudcoreani abbiano sparato in risposta ad alcuni colpi provenienti dal Nord. BBC ha scritto che «è la prima volta in cinque anni che truppe nordcoreane sparano direttamente verso la Corea del Sud».

– Leggi anche: È ricomparso Kim Jong-un