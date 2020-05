Mentre la maggior parte dei giornali si occupa ancora in apertura delle notizie sull’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2), con il confronto fra il governo e le regioni sulle modalità di rimozione dei divieti e delle limitazioni per passare alla “fase 2” e l’intervento in Parlamento del presidente del Consiglio Conte per riferire sull’azione del governo, alcuni quotidiani di oggi titolano sulla festa dei lavoratori, con il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella e la difficile situazione dell’economia e dell’occupazione.