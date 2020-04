La Corea del Sud non ha registrato nessun nuovo caso di contagio per la prima volta da febbraio

La Corea del Sud non ha registrato nessun nuovo caso di contagio da coronavirus trasmesso localmente per la prima volta da febbraio, mentre sono stati rilevati quattro casi di persone contagiate all’estero. La Corea del Sud si è distinta nei mesi scorsi per il suo approccio nei confronti dell’epidemia da coronavirus. Secondo diversi esperti, ci sarebbe riuscita grazie a una politica estensiva di “contact tracing” e facendo moltissimi test. In tutto nel paese sono stati rilevati 10.765 contagi e 247 morti.

