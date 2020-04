Negli Stati Uniti verrà annunciata l’autorizzazione all’uso del remdesivir contro il coronavirus, dice il New York Times

Il New York Times ha scritto che la FDA, l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza di cibi e farmaci, annuncerà la sua autorizzazione per l’uso del farmaco antivirale remdesivir per il trattamento di alcuni pazienti con la COVID-19. L’annuncio, ha scritto il New York Times, potrebbe arrivare già nelle prossime ore e un portavoce della FDA ha confermato alla CNN di essere in contatto con Gilead Science, che produce il farmaco.

Poche ore fa, Anthony Fauci – immunologo e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – aveva parlato, in un incontro alla Casa Bianca alla presenza di Donald Trump, di risultati incoraggianti di alcuni test fatti con il remdesivir. Come ha ricordato però lo stesso Fauci, si tratta comunque di risultati ancora preliminari.

Dr. Fauci speaks on the clinical trial for potential coronavirus treatment drug remdesivir: “What it has proven is that a drug can block this virus … This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses." pic.twitter.com/hFTPUIa8No — NBC News (@NBCNews) April 29, 2020

Il remdesivir è un farmaco antivirale di recente introduzione, sviluppato negli anni delle epidemie causate dall’Ebola in Africa occidentale tra il 2013 e il 2016. La sua sperimentazione aveva portato a risultati che sembravano incoraggianti, ma un suo impiego su più grande scala contro l’Ebola rivelò una scarsa efficacia rispetto ad altre soluzioni. Il farmaco era stato anche sperimentato per trattare alcuni casi di SARS e MERS, sindromi respiratorie causate da altri coronavirus, con risultati che erano stati definiti incoraggianti.

– Leggi anche: Lo studio sull’efficacia del remdesivir contro il coronavirus ha diversi difetti