Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata ancora alle proteste da parte di alcune regioni e di alcune categorie per la prudenza considerata eccessiva del decreto per il passaggio alla “fase 2” della gestione dell’emergenza per l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2); vengono anche messe a confronto le decisioni di altri paesi europei sulla rimozione delle limitazioni e sulle possibili conseguenze. La Stampa titola invece sulla decisione dell’agenzia Fitch di abbassare il rating dell’Italia a BBB-, mentre il Secolo XIX segue il completamento dei lavori per la struttura del nuovo ponte di Genova.