Per la maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata alle ipotesi sulla rimozione delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) a partire dal 4 maggio, mentre in qualche regione già da lunedì verranno annullati alcuni divieti. Repubblica, il Manifesto, Avvenire e il Secolo XIX aprono invece sulle celebrazioni per il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, la Stampa intervista il ministro degli Esteri Di Maio sul possibile utilizzo da parte dell’Italia dei fondi previsti dal Meccanismo Europeo di Stabilità, e il Fatto continua la sua inchiesta sulla gestione dei ricoveri nelle case di riposo in Lombardia.