Anche in India sono state rimosse alcune restrizioni per il coronavirus, con la riapertura dei negozi di quartiere

Anche in India, come in altri paesi del mondo, il governo ha iniziato a rimuovere alcune restrizioni che erano state imposte per limitare l’epidemia da coronavirus: tra le altre cose, sono stati riaperti i negozi di quartiere, quelli su cui fanno affidamento moltissime persone in India per comprare beni alimentari e non, ha scritto Associated Press. La rimozione delle misure restrittive, comunque, non avverrà in tutto il paese: le misure rimarranno in vigore nelle centinaia di città indiane più colpite, che continueranno a essere sottoposte a un rigido isolamento.

Finora in India sono state registrate 780 morti per il coronavirus.