Quasi tutti i giornali di oggi titolano sulla riunione di ieri in videoconferenza del Consiglio Europeo, che ha deciso di istituire un Fondo europeo per la ripresa (Recovery Fund) per fornire aiuti economici ai paesi più colpiti dal coronavirus (SARS-CoV-2), anche se è stata rimandata alla Commissione Europea la decisione sulle modalità di attuazione e funzionamento del fondo. Altri continuano a occuparsi delle ipotesi su come si svolgerà la “fase 2”, mentre il Fatto apre sulle indagini sulle morti per il virus nelle case di riposo in Lombardia, e Libero presenta uno studio (già smentito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) secondo il quale chi fuma si ammalerebbe meno di COVID-19. Repubblica oggi non esce per lo sciopero dei giornalisti che protestano per la nomina del nuovo direttore Maurizio Molinari in sostituzione di Carlo Verdelli.