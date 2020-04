Il Belgio allenterà le restrizioni contro il coronavirus a partire dal 4 maggio

A partire dal 4 maggio, il Belgio allenterà le restrizioni adottate per limitare i contagi da coronavirus: lo ha detto in una conferenza stampa la prima ministra Sophie Wilmès.

Alcuni negozi e alcune aziende potranno riaprire a patto che siano in grado di garantire il distanziamento nei loro ambienti, per la tutela della salute delle persone che li frequentano. Gli sport all’aperto che non prevedono contatti fisici saranno nuovamente permessi. Sui mezzi di trasporto sarà obbligatorio indossare le mascherine.

Nella “seconda fase”, che comincerà l’11 maggio, tutti i negozi potranno riaprire. Il governo ha dichiarato inoltre che spera di poter riaprire le scuole il 18 di maggio.