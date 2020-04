Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulle modalità di rimozione delle restrizioni per contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2) a partire dal 4 maggio, quando secondo i quotidiani dovrebbero riaprire fabbriche, cantieri e uffici per quasi tre milioni di lavoratori e sarebbero rimossi i blocchi agli spostamenti all’interno della regione, mentre nelle settimane successive riaprirebbero negozi, bar e ristoranti. L’altra notizia della quale si occupano i giornali è la riunione di oggi del Consiglio Europeo per discutere degli aiuti all’economia per i paesi dell’Unione Europea.