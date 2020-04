Facebook ha rilevato il 10 per cento della società indiana Jio Platforms per 5,7 miliardi di dollari

Facebook ha rilevato il 10 per cento della società indiana di telecomunicazioni Jio Platforms per 5,7 miliardi di dollari (5,2 miliardi di euro). Jio Platforms fa parte del gruppo di Reliance Industries, la più grande compagnia privata indiana, di proprietà di Mukesh Ambani: Jio Platforms è tra le altre cose uno dei principali operatori telefonici indiani, con circa 340 milioni di utenti, ma si occupa anche di servizi di e-commerce.

Per Facebook è la maggiore acquisizione in termini economici dopo quella di WhatsApp avvenuta nel 2014 e costata 22 miliardi di dollari (20 miliardi di euro). È un investimento di enorme rilevanza all’interno del mercato indiano, dove conta già 400 milioni di utenti di WhatsApp, il principale sistema di messaggistica utilizzato in India.