Quasi tutti i giornali di oggi titolano sulle anticipazioni date dal presidente del Consiglio Conte ieri nell’informativa alle Camere sul passaggio alla “fase 2”, che dovrebbe avvenire a partire dal 4 maggio e prevedere regole uguali per tutta Italia, con la possibilità per le singole regioni di modificare alcune norme in senso più restrittivo; molti sottolineano la necessità di mantenere mascherine e distanziamento sociale fino a quando non sarà scoperto un vaccino per il coronavirus (SARS-CoV-2). Altri giornali titolano sulla situazione economica, con le previsioni sul calo del PIL in Italia e le discussioni nella maggioranza di governo in vista del Consiglio Europeo di domani.