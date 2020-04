La compagnia aerea Virgin Australia è entrata in amministrazione controllata

La compagnia aerea Virgin Australia, la seconda del paese, ha annunciato di essere entrata in amministrazione controllata.

Il mese scorso, a seguito delle misure di contenimento decise per la pandemia da coronavirus, la Virgin Australia aveva cancellato quasi tutti i propri voli. Era già in difficoltà finanziare, con un debito di 5 miliardi di dollari australiani, pari a 3,17 miliardi di dollari. Il governo australiano aveva recentemente rifiutato una richiesta di prestito pari a 1,4 miliardi di dollari australiani, ma aveva annunciato un sostegno di circa 900 milioni destinato a tutte le compagnie aeree locali.

La società di consulenza Deloitte è subentrata ora come amministratrice: cercherà di ricapitalizzare la società in modo da assicurarle un futuro passata la pandemia, come ha dichiarato l’amministratore delegato Paul Scurrah. Virgin Australia è di proprietà, tra gli altri, del governo degli Emirati Arabi Uniti, di Singapore Airlines e del miliardario Richard Branson. Impiega circa 10 mila persone direttamente e altre 6 mila attraverso attività collegate.

Dear @VirginAustralia team. I am so proud of you and everything we have achieved together. This is not the end of Virgin Australia, but I believe a new beginning. I promise that we will work day and night to turn this into reality https://t.co/GJH1zhEqEd pic.twitter.com/GelLiA6DKG

