Novak Djokovic ha detto di essere contrario ai vaccini

Il famoso tennista serbo Novak Djokovic si è detto preoccupato per l’eventualità che in futuro il vaccino contro il coronavirus possa diventare obbligatorio per gli sportivi o per chi viaggia. Djokovic lo ha detto in una diretta su Facebook parlando con altri colleghi serbi.

«Personalmente sono contrario alle vaccinazioni, e non vorrei essere obbligato da qualcuno a fare un vaccino per poter viaggiare»

Djokovic ha aggiunto che se il vaccino diventasse obbligatorio si troverebbe a dover fare una scelta e non saprebbe dire se sarà disposto a cambiare idea, vista la sua posizione sui vaccini. Al momento non è ancora stato deciso cosa sarà della stagione di tennis di quest’anno, se riprenderà nei prossimi mesi o sarà sospesa definitivamente.

Dopo le molte polemiche nate attorno alla sua dichiarazione, Djokovic ha diffuso una nota ufficiale in cui non si è detto né favorevole né contrario alle vaccinazioni, ma ha sollevato dei dubbi sulla necessità dell’obbligo per viaggiare. Ha detto di voler prendere in considerazione altre opzioni oltre alla vaccinazione, ma di non escluderla a priori e ha aggiunto: «Non sono un esperto, ma voglio poter scegliere cosa è meglio per il mio corpo. Tengo la mente aperta e continuerò a informarmi su questo argomento perché è importante e ci riguarda tutti».