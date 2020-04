Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle ipotesi sulla rimozione delle restrizioni per le attività produttive, alcune delle quali potrebbero anticipare la riapertura rispetto alla scadenza prevista del 4 maggio prossimo. Il Fatto riprende invece un’intervista del presidente del Consiglio Conte a un giornale tedesco sulla prossima riunione del Consiglio Europeo, mentre il Giornale si preoccupa dell’acquisto da parte di stranieri delle società italiane in difficoltà economica.