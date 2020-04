Stasera e stanotte sarà trasmesso in tutto il mondo un grande concerto a distanza, “One World: Together At Home”

Tra le 20 di stasera e le 4 di domenica si terrà un grande concerto a distanza che coinvolgerà più di 100 musicisti di fama internazionale e sarà trasmesso in streaming su YouTube e su numerosi canali televisivi del mondo, tra cui Rai 1. I ricavi pubblicitari dell’evento, che durerà otto ore, saranno donati al fondo creato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla Fondazione delle Nazioni Unite e dalla Swiss Philantropy Foundation, per sostenere le iniziative di contrasto alla pandemia di COVID-19 nei vari paesi.

Il concerto, chiamato One World: Together At Home, è già stato paragonato al Live Aid del 1985. Parteciperanno tra gli altri Lady Gaga, che ha curato il programma, i Rolling Stones, Billie Eilish, Elton John, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder, Eddie Vedder e Céline Dion. Ci saranno anche due artisti italiani molto noti all’estero: Andrea Bocelli e Zucchero. Ognuno di loro si esibirà dalla propria casa.

Il concerto sarà condotto dai presentatori americani Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, avrà come ospiti anche molti attori e persone famose del mondo della televisione e racconterà alcune storie vere di infermieri e medici impegnati nell’emergenza sanitaria.

La diretta streaming della prima parte del concerto inizierà quando in Italia saranno le 20: si potrà seguire su YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e varie altre piattaforme. Finirà alle 2 di domenica. Il pre-show si potrà seguire dai profili Facebook di MTV Italia, Comedy Central, VH1 e MTV Music. La seconda parte invece andrà in onda su Rai 1 (e in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay) tra le 2 e le 4 di domenica; commenteranno il concerto Ema Stokholma e Fabio Canino.

Ci saranno poi delle repliche domenica e lunedì. Domenica One World: Together At Home sarà ritrasmesso alle 21 su MTV (su Sky al canale 130 e in streaming su NOW TV), alle 22 su VH1 (al canale 67 del digitale terrestre, al 22 di Tivùsat e al 715 di Sky) e alle 23 su Comedy Central (su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV).