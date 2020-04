Le notizie principali sul coronavirus (SARS-CoV-2) in apertura sui giornali di oggi sono le ipotesi sul passaggio alla “fase 2”, con i tempi per la rimozione delle restrizioni nei vari settori sui quali ogni regione vuole prendere decisioni diverse, le discussioni sull’utilizzo del Meccanismo Europeo di Stabilità come modificato nell’ultima riunione dell’Eurogruppo, e la mancanza di mascherine in molte regioni, mentre il Manifesto e il Riformista titolano sulla situazione delle imbarcazioni dei migranti nel Mediterraneo.