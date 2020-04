La Corea del Nord ha lanciato una serie di missili a corto raggio

La Corea del Nord ha lanciato oggi sul mare tra la penisola coreana e il Giappone una serie di «missili da crociera a corto raggio», come sono stati valutati dal comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano. Sempre secondo il comando sudcoreano i lanci sono avvenuti alle 7 locali circa (mezzanotte in Italia) dalla costa orientale vicino alla città di Munchon.

South Korea says that North Korea has fired several short-range missiles https://t.co/kwYlRdcfkn

— Bloomberg (@business) April 14, 2020